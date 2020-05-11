За сутки в Брянской области коронавирусом заболели 73 человека
Большинство зараженных живут в областном центре
Общее число заболевших в регионе составило 1678 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последний день положительный тест на COVID-19 выявили у 73 брянцев. Таковы данные оперштаба.
Самое большой всплеск среди заболевших наблюдается в Брянске (+49) и Сельцо (+9).
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 1678 человек. Диагноз «COVID-19» сняли с 36 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU