2020-05-11T11:28:01+03:00
Общество

За сутки в Брянской области коронавирусом заболели 73 человека

Большинство зараженных живут в областном центре
Ольга УМАРОВА
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Общее число заболевших в регионе составило 1678 человек.Общее число заболевших в регионе составило 1678 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последний день положительный тест на COVID-19 выявили у 73 брянцев. Таковы данные оперштаба.

Самое большой всплеск среди заболевших наблюдается в Брянске (+49) и Сельцо (+9).

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 1678 человек. Диагноз «COVID-19» сняли с 36 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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