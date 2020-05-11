За сутки в Брянской области коронавирусом заболели 73 человека

11 Май 2020 2020-05-11T11:28:01+03:00

Общее число заболевших в регионе составило 1678 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За последний день положительный тест на COVID-19 выявили у 73 брянцев. Таковы данные оперштаба.

Самое большой всплеск среди заболевших наблюдается в Брянске (+49) и Сельцо (+9).

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 1678 человек. Диагноз «COVID-19» сняли с 36 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU