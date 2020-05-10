2020-05-10T20:20:51+03:00
Происшествия

В Клинцах пьяный водитель «Лады» врезался в «Форд»

Пострадали два человека
Ольга УМАРОВА
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ДТП произошло в центре Клинцов.ДТП произошло в центре Клинцов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В центре Клинцов столкнулись две легковушки. ДТП произошло в субботу, 9 мая, около полуночи на проспекте Ленина.

По предварительной информации областной ГИБДД, пьяный 36-летний водитель «ВАЗ-21150» ехал со стороны улицы Октябрьской в сторону улицы Калинина. Он не учел дистанцию и врезался в «Форд Фокус», за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

Водителя «Лады» положили в больницу с переломом колена. Госпитализировали также его 44-летнего пассажира.

- У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы, - говорят в Госавтоиспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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