В Брянске 9 мая зажгли «Фонарики Победы»
В субботу, 9 мая, в окнах домов Брянска зажглись тысячи «Фонариков Победы». Так называется акция, которая в этом году объединила все российские города.
В 10 вечера горожане зажигали у окон свечи, фонарики и экраны смартфонов. Акцию активно поддержали школьники.
- Брянцы продемонстрировали единение и благодарность ветеранам за великий подвиг в ситуации, когда из-за коронавируса все мы вынуждены оставаться дома, - рассказали в горадминистрации.
А через полчаса, в 22.30 на Кургане Бессмертия, прошел традиционный праздничный фейерверк.
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ИСТОЧНИК KP.RU