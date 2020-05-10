В Брянске 9 мая зажгли «Фонарики Победы»

10 Май 2020 2020-05-10T15:12:20+03:00

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В субботу, 9 мая, в окнах домов Брянска зажглись тысячи «Фонариков Победы». Так называется акция, которая в этом году объединила все российские города.

В 10 вечера горожане зажигали у окон свечи, фонарики и экраны смартфонов. Акцию активно поддержали школьники.

- Брянцы продемонстрировали единение и благодарность ветеранам за великий подвиг в ситуации, когда из-за коронавируса все мы вынуждены оставаться дома, - рассказали в горадминистрации.

А через полчаса, в 22.30 на Кургане Бессмертия, прошел традиционный праздничный фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU