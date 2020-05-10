За сутки коронавирус обнаружили у 68 брянцев
Большинство новых заболевших живвут в областном центре
Большинство зараженных живут в Брянске.Фото: Антон ФОКИН
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За последние сутки в Брянской области подтвердили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный операштаб.
Таким образом, на утро 10 мая общее число заболевших в регионе – 1605 человек. Большинство новых заболевших (+10) живут в областном центре
За сутки в брянских лабораториях сделали 858 тестов на COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе провели 21538 исследований на коронавирусную инфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU