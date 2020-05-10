2020-05-10T13:21:56+03:00
Общество

За сутки коронавирус обнаружили у 68 брянцев

Большинство новых заболевших живвут в областном центре
Ольга УМАРОВА
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Большинство зараженных живут в Брянске.Большинство зараженных живут в Брянске.Фото: Антон ФОКИН
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За последние сутки в Брянской области подтвердили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный операштаб.

Таким образом, на утро 10 мая общее число заболевших в регионе – 1605 человек. Большинство новых заболевших (+10) живут в областном центре

За сутки в брянских лабораториях сделали 858 тестов на COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе провели 21538 исследований на коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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