2020-05-09T21:12:33+03:00
75 лет Великой Победы

В Почепе открыли отремонтированный памятник «Танк Т-34»

Из-за пандемии коронавирусной инфекции церемонию провели без зрителей
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: "РИА Стрела".Фото: "РИА Стрела".
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В брянском городе Почеп торжественно открыли обновленный памятник «Танк Т-34». Церемонию приурочили к празднованию Дня Победы, однако горожане не смогли на ней присутствовать из-за пандемии коронавируса.

Памятник установлен в честь воинов, освободивших Почеп. В этом году его капитально отремонтировали. Подрядчик выполнил замену плитки на постаменте и ступеньках, а также установил опоры для венков в виде противотанковых ежей. Средства на это нашли в местном бюджете, сообщает районная газета «Почепское слово».

Так, в субботу, 9 мая, на монументе побывали руководители района и другие официальные лица. Они возложили цветы и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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