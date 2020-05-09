2020-05-09T20:40:30+03:00
75 лет Великой Победы

В Комаричском районе с Днем Победы поздравили столетнего ветерана войны

«Фронтовая бригада» спела военные песни у ее дома
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: газета "Верный путь" Комаричского района.Фото: газета "Верный путь" Комаричского района.
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В субботу, 9 мая, в одном из районов Брянской области – Комаричском – поздравления принимала ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Федоровна Воробьева. Совсем скоро она отметит свой столетний юбилей, сообщает местная газета «Верный путь».

С 75-летием Победы военную медсестру поздравили руководители района, волонтеры, а также «Фронтовая бригада». В состав последней вошли артисты Комаричского РДК. Песни военных лет они исполнили у дома Татьяны Федоровны.

Фото: газета "Верный путь" Комаричского района.

Фото: газета "Верный путь" Комаричского района.

«Совсем юная, хрупкая девушка в начале войны закончила курсы медсестер и вступила в ряды Красной Армии, и в 1942 году была направлена на службу в госпиталь. В 1943 году ей было присвоено звание старшины медицинской службы. В составе 3-го Украинского Фронта принимала участие в освобождении города Белграда. За выдающиеся успехи и высокие достижения в санитарной службе 21 августа 1944 года она была награждена Нагрудным знаком «Отличник санитарной службы», за участие в боевых действиях ей 15 декабря 1943 года вручена медаль «За боевые заслуги» и 20 октября 1944 года – Благодарность Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина», - пишет издание.

Кстати, на днях комаричская женщина-легенда отпразднует свое 100-летие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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