2020-05-09T20:11:11+03:00
75 лет Великой Победы

В честь 75-летия Победы вдове брянского ветерана подарили автомобиль

Ключи и документы женщине вручил начальник областного УМВД
Анна ЛЕВКИНА
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Подарки вдове ветерана привез начальник областного УМВД.Подарки вдове ветерана привез начальник областного УМВД.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Начальник областного УМВД вручил ключи и документы от нового автомобиля вдове ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Лукьянчикова – Валентине Дмитриевне. Произошло это в субботу, 9 мая – в день празднования 75-летия Победы.

Транспортное средство вдове ветерана передали от имени губернатора. Также генерал-майор полиции Владислав Толкунов привез женщине ведомственные подарки.

В День Победы подарки получала вдова Анатолия Лукьянчикова – Валентина Дмитриевна. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В День Победы подарки получала вдова Анатолия Лукьянчикова – Валентина Дмитриевна.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Анатолий Петрович Лукьянчиков – уроженец Брянска. Он награжден двумя орденами Славы III степени, орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», медалями «За освобождение и взятие городов», знаком «Отличный разведчик», четырьмя благодарностями И.В. Сталина. Еще рядом наград его отметили в послевоенное время: в частности, знаком «Почетный работник транспорта России», медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», нагрудными знаками «Победитель социалистического соревнования».

Кстати, в 2017 году в честь Анатолия Лукьянчикова назвали одну из проектируемых улиц в Бежицком районе Брянска. Такое решение приняли депутаты горсовета на одной из сессий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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