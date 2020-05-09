2020-05-09T16:31:36+03:00
Общество

В Брянской области выздоровели почти 30% заболевших коронавирусом

Регион замкнул общероссийский ТОП-8 по успешности борьбы с COVID-19
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
В Брянской области от коронавируса вылечились 450 человек или 29,3% заболевших.В Брянской области от коронавируса вылечились 450 человек или 29,3% заболевших.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянской области от коронавируса вылечились 450 человек или 29,3% заболевших. Это восьмой результат по России, сообщают в региональном оперштабе.

За последние сутки в Брянской области выздоровели 33 пациента с диагнозом "COVID-19". Их контрольные тесты на коронавирус оказались отрицательными. Их отпустили домой.

Сейчас Брянская область находится на 8 месте общероссийского рейтинга по успешности борьбы с коронавирусом. Больше излечившихся только – в Москве (12779), Московской области (1030), Санкт-Петербурге (1662), Республике Дагестан (679), Нижегородской области (649), Краснодарском крае (595) и Республике Марий Эл (589).

Суммарно за сутки в России от коронавируса выздоровели 5300 человек. Прирост этой категории составил 20%. А всего с начала пандемии излечились 31993 пациента.

Напомним, на утро 9 мая в Брянской области подтверждено 1537 случаев заражений коронавирусной инфекцией. В "лидерах" находятся Брянск, Сельцо и Дятьковский район.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области выздоровели почти 30% заболевших коронавирусом
Брянск отмечает 75-летие Великой Победы
В Брянской области выполнили 20680 тестов на коронавирус
Брянский губернатор возложил цветы к Вечному огню
Святослав Островский назначен членом правления ВТБ
В Клинцовском районе иномарка врезалась в дерево, пострадали три человека
Общее число брянских CОVID-пациентов достигло 1537
Брянские депутаты от ЛДПР почтили память советских воинов
За сутки в Брянской области подтвердили 23 случая коронавируса
В Брянске разоблачили очередной коронавирусный фейк
Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравили брянцев с 75-летием Победы
В Брянской области начался ремонт федеральных трасс
ВТБ Капитал Инвестиции: глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 г.
Житель Новозыбкова пойдет подметать улицы за подделку документа
На улице Романа Брянского для ветеранов устроили концерт