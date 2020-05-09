В Брянской области выздоровели почти 30% заболевших коронавирусом

9 Май 2020 2020-05-09T16:31:36+03:00

В Брянской области от коронавируса вылечились 450 человек или 29,3% заболевших. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Регион замкнул общероссийский ТОП-8 по успешности борьбы с COVID-19

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В Брянской области от коронавируса вылечились 450 человек или 29,3% заболевших. Это восьмой результат по России, сообщают в региональном оперштабе.

За последние сутки в Брянской области выздоровели 33 пациента с диагнозом "COVID-19". Их контрольные тесты на коронавирус оказались отрицательными. Их отпустили домой.

Сейчас Брянская область находится на 8 месте общероссийского рейтинга по успешности борьбы с коронавирусом. Больше излечившихся только – в Москве (12779), Московской области (1030), Санкт-Петербурге (1662), Республике Дагестан (679), Нижегородской области (649), Краснодарском крае (595) и Республике Марий Эл (589).

Суммарно за сутки в России от коронавируса выздоровели 5300 человек. Прирост этой категории составил 20%. А всего с начала пандемии излечились 31993 пациента.

Напомним, на утро 9 мая в Брянской области подтверждено 1537 случаев заражений коронавирусной инфекцией. В "лидерах" находятся Брянск, Сельцо и Дятьковский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU