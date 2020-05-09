Брянский губернатор возложил цветы к Вечному огню
В субботу, 9 мая, в Брянской области отмечают 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Брянске празднование началось с традиционного возложения цветов с участием первых лиц региона, сообщают в пресс-службе областного правительства.
Церемония состоялась около 9 часов утра на площади Партизан в Советском районе. Память погибших почтили губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Владимир Попков и другие официальные лица. Они же возложили к Вечному огню цветы.
Кстати, все участники были в защитных масках и соблюдали дистанцию в 1,5-2 метра. Этого требует действующий в Брянской области режим повышенной готовности. А вот массовых праздничных мероприятий в регионе в этом году не будет. Их отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU