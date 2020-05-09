В Клинцовском районе иномарка врезалась в дерево, пострадали три человека

9 Май 2020 2020-05-09T13:25:08+03:00

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Три человека получили травмы в дорожно-транспортном происшествии в Клинцовском районе в пятницу, 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 12.15 на 32 км автодороги «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора».

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» ехал в сторону Клинцов. Он не справился с управлением, в результате чего вылетел в кювет и протаранил там дерево.

– В этом ДТП пострадал сам водитель и два его пассажира в возрасте 21 и 19 лет, – говорят в ГИБДД. – Всем потребовалась госпитализация. У молодых людей диагностировали переломы конечностей, сотрясение головного мозга, ушибы.

По факту происшествия полицейские проводят проверку. Кстати, для брянских дорог – это единственное ДТП, в котором калечились люди, за прошедшие сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU