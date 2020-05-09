2020-05-09T11:41:48+03:00
Общество

За сутки в Брянской области подтвердили 23 случая коронавируса

А вот выздоровевших – на десяток больше
Анна ЛЕВКИНА
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Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске.Фото: Иван МАКЕЕВ
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23 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Брянской области за пятницу, 8 мая. Общее число заболевших в регионе достигло 1537 человек. За сутки в местных лабораториях провели 788 тестов на «COVID-19», сообщают в оперштабе.

Так, больше всего новых случаев инфекции обнаружили у жителей областного центра – шесть. Также в «лидерах» Погарский район и город Клинцы (там по три новых случая за сутки).

За последние 24 часа из инфекционных госпиталей выписали 33 пациентов. У них отрицательные контрольные тесты на коронавирус. Всего брянские медики вылечили уже 450 человек. Умерших от коронавируса - по-прежнему, 17.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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