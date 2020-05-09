Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравили брянцев с 75-летием Победы

9 Май 2020 2020-05-09T10:00:59+03:00

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9 мая 2020 года россияне отмечают 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Брянцев с этим событием поздравили депутат Государственной Думы, руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин и лидер фракции ЛДПР в Брянской облдуме Сергей Антошин.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Брянщины! Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной Великой Победы!

Этот светлый юбилей мы сегодня встречаем в очень непростых условиях, но тем сильнее наше желание выразить глубочайшую признательность всем ветеранам Великой Отечественной войны. Всем, кто героически сражался на фронтах, без устали ковал оружие Победы в тылу, восстанавливал страну из руин в послевоенное время.

Значительный вклад в общую Победу внесла и наша прославленная Брянщина. Множество её сынов и дочерей отмечены высшей воинской наградой — званием Героя Советского Союза, всему миру известен подвиг наших партизан и подпольщиков. Их отвага и самоотверженность в служении Родине и впредь будут примером для новых поколений наших земляков.

С праздником вас, уважаемые жители Брянщины! Желаем вам ясного мирного неба над головой, стабильности, благополучия в семьях и процветания нашей Родине!»

ИСТОЧНИК KP.RU