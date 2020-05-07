Полсотни брянских проституток и одного сутенера поймали на нарушении самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T13:38:36+03:00

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Брянских проституток и сутенера поймали на нарушении режима самоизоляции. Рейд прошел в Брянске и Брянском районе с 23 по 30 апреля, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

30 апреля правоохранители нагрянули в одну из саун в Бежицком районе. Здесь оказывали услуги сексуального характера. А деньги получал организатор.

Всего за неделю составили 51 протокол на женщин за занятие проституцией. И один протокол за получение дохода от занятия проституцией.

Кроме того, проститутки нарушили режим самоизоляции. Им грозит еще и штраф по статье 20.6.1 административного кодекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU