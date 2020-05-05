2020-05-05T18:37:53+03:00
Общество

Застрявшие из-за коронавируса в США брянцы вернутся домой

Наших земляков встретит спецавтобус
Мария Дедкова
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На родину вернутся брянцы, застрявшие США. Наши земляки были вынуждены оставаться за границей из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Самолет вылетел из Лос-Анджелеса в Москву 5 мая, сообщил на своей страничке в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Жители Брянской области отправятся домой на автобусе, предоставленном правительством региона. Он выехал на ними в столичный аэропорт.

По прилету каждый брянец получит предписание Роспотребнадзора о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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