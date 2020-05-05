Фейерверк на 9 Мая в Брянске пройдет на Кургане Бессмертия

5 Май 2020 2020-05-05T17:06:01+03:00

Увидеть фейерверк, к сожалению, получится только с балконов. Потому как в городе продолжает действовать режим самоизоляции. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Изменить размер текста: A A

В Брянске на День Победы устроят традиционный фейерверк. Он, вероятнее всего, пройдет на Кургане Бессмертия, сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе городской администрации.

По словам губернатора Александра богомаза, залпы прозвучат в 20.00. Таким образом Брянщина почтит память тех воинов, которые не вернулись с поля боя во время Великой Отечественной войны.

Увидеть фейерверк, к сожалению, получится только с балконов. Потому как в городе продолжает действовать режим самоизоляции.

Посмотреть Парад Поколений и пройти в колоне с портретами близких брянцы смогут после окончания эпидемии коронавируса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU