Фейерверк на 9 Мая в Брянске пройдет на Кургане Бессмертия
В Брянске на День Победы устроят традиционный фейерверк. Он, вероятнее всего, пройдет на Кургане Бессмертия, сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе городской администрации.
По словам губернатора Александра богомаза, залпы прозвучат в 20.00. Таким образом Брянщина почтит память тех воинов, которые не вернулись с поля боя во время Великой Отечественной войны.
Увидеть фейерверк, к сожалению, получится только с балконов. Потому как в городе продолжает действовать режим самоизоляции.
Посмотреть Парад Поколений и пройти в колоне с портретами близких брянцы смогут после окончания эпидемии коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU