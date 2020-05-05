2020-05-05T17:06:01+03:00
Общество

Фейерверк на 9 Мая в Брянске пройдет на Кургане Бессмертия

На Брянщине почтут память погибших воинов
Мария Дедкова
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Увидеть фейерверк, к сожалению, получится только с балконов. Потому как в городе продолжает действовать режим самоизоляции.Увидеть фейерверк, к сожалению, получится только с балконов. Потому как в городе продолжает действовать режим самоизоляции.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на День Победы устроят традиционный фейерверк. Он, вероятнее всего, пройдет на Кургане Бессмертия, сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе городской администрации.

По словам губернатора Александра богомаза, залпы прозвучат в 20.00. Таким образом Брянщина почтит память тех воинов, которые не вернулись с поля боя во время Великой Отечественной войны.

Увидеть фейерверк, к сожалению, получится только с балконов. Потому как в городе продолжает действовать режим самоизоляции.

Посмотреть Парад Поколений и пройти в колоне с портретами близких брянцы смогут после окончания эпидемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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