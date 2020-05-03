В Брянской области наступило время считать соловьев

3 Май 2020 2020-05-03T18:52:42+03:00

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В заповеднике "Брянский лес" начали петь соловьи, а потому настала пора их считать. Брянцам предложили стать участником масштабной природоохранной акции "Соловьиные вечера".

Акцию проводит Союз охраны птиц России. Впервые она прошла в 1999 году и с тех пор ежегодно проводится более чем в 50 крупных городах России. Брянск – в их числе. Вот уже несколько лет подряд ее координатором в регионе выступает заповедник "Брянский лес" (это в Суземском районе – Ред.).

Чтобы принять участие в акции, необходимо найти место, где слышно соловьиное пение. Далее птиц следует сосчитать, а данные оставить на сайте мероприятия. К сообщению рекомендуют приложить небольшое описание или аудиозапись.

Кроме того, информацию о соловьином пении можно направить координатору проекта по электронной почте (адрес: bryanskbirds@mail.ru), разместить в сообществе "Птицы Брянского леса и не только…" в социальной сети "ВКонтакте" либо сообщить по телефону: +7(48353)25774.

- Наблюдать за соловьями и фиксировать их пение на сайте акции можно уже сейчас, - прокомментировала замдиректора по экологическому просвещению и туризму заповедника "Брянский лес" Екатерина Пилютина, - На общероссийскую карту на начало мая уже нанесены шесть точек двумя наблюдателями. Присоединяйтесь к акции!

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ИСТОЧНИК KP.RU