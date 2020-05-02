2020-05-02T18:10:49+03:00
Общество

В Локте заметили черного аиста

Птица занесена в Красную книгу
Мария Дедкова
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Фото: facebook.com, "Брянский лес"Фото: facebook.com, "Брянский лес"
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В поселке Локоть, что в Брасовском районе, заметили черного аиста. Птицу, занесенную в Красную книгу, сфотографировали местные жители. Снимки они прислали в заповедник "Брянский лес".

– Вот уже второй день наблюдаю, как над Городищенским озером очень красивого черного аиста. Скорее всего, где-то у нас поселился, - подписала фото его автор.

К слову, Локоть находится всего в 30 километрах от заповедника. Там гнезда аиста встречают чаще всего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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