В Локте заметили черного аиста
Птица занесена в Красную книгу
Фото: facebook.com, "Брянский лес"
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В поселке Локоть, что в Брасовском районе, заметили черного аиста. Птицу, занесенную в Красную книгу, сфотографировали местные жители. Снимки они прислали в заповедник "Брянский лес".
– Вот уже второй день наблюдаю, как над Городищенским озером очень красивого черного аиста. Скорее всего, где-то у нас поселился, - подписала фото его автор.
К слову, Локоть находится всего в 30 километрах от заповедника. Там гнезда аиста встречают чаще всего.
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ИСТОЧНИК KP.RU