В Локте заметили черного аиста

2 Май 2020 2020-05-02T18:10:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Локоть, что в Брасовском районе, заметили черного аиста. Птицу, занесенную в Красную книгу, сфотографировали местные жители. Снимки они прислали в заповедник "Брянский лес".

– Вот уже второй день наблюдаю, как над Городищенским озером очень красивого черного аиста. Скорее всего, где-то у нас поселился, - подписала фото его автор.

К слову, Локоть находится всего в 30 километрах от заповедника. Там гнезда аиста встречают чаще всего.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU