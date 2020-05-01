2020-05-01T21:27:00+03:00
Общество

В Жуковке и Почепе коронавирусом заразились работники хлебозаводов

Они контактировали с приезжими из Москвы
Марина АНТОНОВА
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В брянских городах Жуковка и Почеп коронавирусом заболели работники хлебозаводов. Они контактировали с приезжими из Москвы.

В Почепе обнаружить заболевшую сотрудницу позволило измерение температуры перед входом на хлебозавод. 21 апреля работницу с повышенной температурой отправили домой. Примерно через неделю у нее подтвердился коронавирус.

На предприятиях работают посменно. Всех, кто работал в одну смену с заразившимися работниками, отправили на самоизоляцию.

На производство хлеба в Почепе и Жуковке это не повлияло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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