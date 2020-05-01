В Жуковке и Почепе коронавирусом заразились работники хлебозаводов
В брянских городах Жуковка и Почеп коронавирусом заболели работники хлебозаводов. Они контактировали с приезжими из Москвы.
В Почепе обнаружить заболевшую сотрудницу позволило измерение температуры перед входом на хлебозавод. 21 апреля работницу с повышенной температурой отправили домой. Примерно через неделю у нее подтвердился коронавирус.
На предприятиях работают посменно. Всех, кто работал в одну смену с заразившимися работниками, отправили на самоизоляцию.
На производство хлеба в Почепе и Жуковке это не повлияло.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU