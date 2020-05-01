2020-05-01T12:41:51+03:00
Общество

Два брянских музея вошли в рейтинги самых посещаемых в России

Это краеведческий музей в Брянске и усадьба Тютчева в Овстуге
Марина АНТОНОВА
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Овстуг посетили больше 200 тысяч человек.Овстуг посетили больше 200 тысяч человек.Фото: Марина АНТОНОВА
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Два брянских музея вошли в рейтинги самых посещаемых в России по итогам прошлого года. Списки самых популярных площадок составило издание The Art Newspaper Russia.

Краеведческий музей в Брянске занял 15-е место среди подобных региональных музеев, посвященных истории родного края. За год его посетили 159 тысяч 700 человек.

Музей-заповедник Федора Тютчева "Овстуг" также оказался на 15-м месте только среди литературных музеев и усадеб писателей. За 2019 год он принял 200 тысяч 300 посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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