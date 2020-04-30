В Брянске умерла 42-летняя бухгалтер городского УМВД

30 Апр 2020 2020-04-30T17:25:22+03:00

Предположительно, у женщины был коронавирус

Изменить размер текста: A A

В Брянске умерла главный бухгалтер городского УМВД Олеся Лужецкая. Женщине было 42 года. У нее остались муж и двое детей.

Предположительно, у сотрудницы полиции был коронавирус. Она скончалась в госпитале для больных коронавирусом на проспекте Станке Димитрова в Брянске.

Коллеги из областного и городского управлений МВД выражают соболезнования родным и близким погибшей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU