В Брянске умерла 42-летняя бухгалтер городского УМВД
Предположительно, у женщины был коронавирус
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В Брянске умерла главный бухгалтер городского УМВД Олеся Лужецкая. Женщине было 42 года. У нее остались муж и двое детей.
Предположительно, у сотрудницы полиции был коронавирус. Она скончалась в госпитале для больных коронавирусом на проспекте Станке Димитрова в Брянске.
Коллеги из областного и городского управлений МВД выражают соболезнования родным и близким погибшей.
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ИСТОЧНИК KP.RU