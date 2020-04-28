Число умерших от коронавируса в Брянской области на 28 апреля 2020 года составляет шесть человек
В Брянской области 28 апреля 2020 года увеличилось число умерших от коронавирусной инфекции. Стало известно о смерти еще двух пациентов. Это мужчины, одному - 56 лет, другому - 71 год. Оба страдали тяжелыми хроническими заболеваниями. За все время эпидемии в регионе от COVID-19 скончались шесть человек, сообщают в региональном оперативном штабе.
Напомним, общее число заболевших составляет 668 человек. Выздоровели 125 пациентов. Всего провели 12114 тестов на новую инфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU