2020-04-28T11:11:46+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Брянской области на 28 апреля 2020 года составляет шесть человек

Мы собрали последние новости про число умерших от коронавируса в Брянской области на 28 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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За сутки смерть от коронавируса подтвердили у двух человек.За сутки смерть от коронавируса подтвердили у двух человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области 28 апреля 2020 года увеличилось число умерших от коронавирусной инфекции. Стало известно о смерти еще двух пациентов. Это мужчины, одному - 56 лет, другому - 71 год. Оба страдали тяжелыми хроническими заболеваниями. За все время эпидемии в регионе от COVID-19 скончались шесть человек, сообщают в региональном оперативном штабе.

Напомним, общее число заболевших составляет 668 человек. Выздоровели 125 пациентов. Всего провели 12114 тестов на новую инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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