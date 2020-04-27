В Брянске подрядчик будет устранять дорожный брак на улице Красноармейской

27 Апр 2020 2020-04-27T18:27:26+03:00

Работы фирма будет проводить за свой счет

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В Брянске подрядчик будет исправлять дорожный брак на улице Красноармейской. 27 апреля рабочие начали снимать асфальт.

Покрытие подрядчик вынужден снимать из-за некачественно проделанной работы. Дефекты выявили специалисты технадзора.

На ремонтируемом участке от проспекта Станке Димитрова до улицы Октябрьской износ выявили на площади свыше 600 кв.м.По условиям контракта дефекты подрядная организация устраняет за свой счет.

- В Брянске на гарантийном обслуживании находятся 186 улиц площадью более 2 миллионов квадратных метров, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В ходе последнего обследования дефекты были выявлены на площади 2 тысячи квадратных метров. Это 0,1% от общей площади ремонтов. Все подрядчики, допустившие брак в работе, получили предписания об устранении дефектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU