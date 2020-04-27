В Брянской области усилят контроль за соблюдением "масочного" режима

27 Апр 2020 2020-04-27T18:12:38+03:00

Напомним, брянцам запретили заходить в общественный транспорт и магазины без защитных масок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Брянской области от глав муниципалитетов потребовали усилить контроль за соблюдением "масочного" режима. Такое поручение дал оперативный штаб на очередном заседании 27 апреля.

Напомним, брянцам запретили заходить в общественный транспорт и магазины без защитных масок.

По словам областных властей, в общественных местах брянцы должны максимально обезопасить себя и окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU