Сельцо обогнал Брянск по числу зараженных коронавирусом в процентах

26 Апр 2020 2020-04-26T15:17:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в брянском городе Сельцо перевалило за сотню. За сутки здесь зафиксировали 16 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в воскресенье, 26 апреля.

Так, общее число зараженных в Сельцо достигло 101 человека.

Больше COVID-положительных только в областном центре: 296. При этом в процентном соотношении в Сельцо показатель выше почти в 9 раз: 0,61% против 0,07% (население городов по данным на 2019 год - 16532 и 404793 человек соответственно). Региональные СМИ уже окрестили Сельцо «коронавирусной столицей Брянской области».

Напомним, очагом заражения COVID-19 в городке стал местный дом престарелых. Заразу туда принесла работница. В итоге опасный вирус подхватили и постояльцы, и персонал.

Женщина была прихожанкой протестантской церкви «Пробуждение». В середине марта она посетила богослужение, на котором присутствовал больной единоверец. В итоге произошло массовое заражение. Однако факт пребывания там работница дома престарелых скрыла. Она продолжила выполнять свои обязанности по уходу за стариками. Не сообщила она и о повышении температуры и симптомах заболевания.

Сейчас въезд в зараженный город ограничили. Впускают туда только местных жителей (предварительно предъявив паспорт с припиской) и работников предприятий, которые продолжили функционировать в условиях самоизоляции. Правоохранители оборудовали два контрольных пункта на окраинах. У всех въезжающих измеряют температуру. Если есть признаки заболевания – сообщают в ближайшее медучреждение.

Добавим, по последним данным в Брянской области коронавирус диагностировали 599 раз. 102 пациента выздоровели, еще четверо скончалось.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU