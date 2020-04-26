На стоянке Виноградова под Брянском разбился мотоциклист
Мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии под Брянском в субботу, 25 апреля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Информацию об аварии разместили в группе «ЧП и ДТП Брянск» социальной сети «ВКонтакте».
«ДТП на стоянке Виноградова, врезался в дерево, в итоге труп», - написал автор поста.
Известно, что к месту трагедии оперативно выезжали полицейские и медики.
Происшествие активно обсуждают пользователи: уже больше ста комментариев. Так, одна из подписчиц рассказала, что управлял мотоциклом ее брат, а в качестве пассажира ехал муж. В итоге водитель от полученных травм скончался, второй участник ДТП – с тяжелыми травмами в реанимации.
Официальная информация о дорожной аварии пока не поступала.
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ИСТОЧНИК KP.RU