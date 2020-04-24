На вокзалах Брянской области выделили помещения для пассажиров с признаками коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T14:05:14+03:00

Такие комнаты сделали на крупных транспортно-пересадочных узлах - вокзалах Брянск-Орловский, Брянск-Льговский и Унеча. Фото: Елена РАКОВА

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На вокзалах Брянской области оборудовали специальные помещения, в которых разместят пассажиров с признаками коронавируса.

Такие комнаты сделали на крупных транспортно-пересадочных узлах - вокзалах Брянск-Орловский, Брянск-Льговский и Унеча.

- Площадь помещений определялась с учетом соблюдения рекомендованных Роспотребнадзором норм и пассажиропотока на каждом вокзале, - говорят в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - Все они оборудованы приборами термометрии, средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками.

Помещения имеют отдельные входы. Скорая помощь сможет подъехать прямо к выходу.

Работников вокзалов предупредили о возможной опасности. Для них провели специальные инструктажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU