На вокзалах Брянской области выделили помещения для пассажиров с признаками коронавируса
На вокзалах Брянской области оборудовали специальные помещения, в которых разместят пассажиров с признаками коронавируса.
Такие комнаты сделали на крупных транспортно-пересадочных узлах - вокзалах Брянск-Орловский, Брянск-Льговский и Унеча.
- Площадь помещений определялась с учетом соблюдения рекомендованных Роспотребнадзором норм и пассажиропотока на каждом вокзале, - говорят в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - Все они оборудованы приборами термометрии, средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками.
Помещения имеют отдельные входы. Скорая помощь сможет подъехать прямо к выходу.
Работников вокзалов предупредили о возможной опасности. Для них провели специальные инструктажи.
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ИСТОЧНИК KP.RU