Брянская область получит два аппарата для лечения тяжелых случаев коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T13:39:03+03:00

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В ближайшее время Брянская область получит два аппарата, которые помогут лечить тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на своей страничке в социальных сетях.

Это аппараты ЭКМО, они позволят насыщать кровь кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. С помощью машины можно будет временно заместить сократительную функцию миокарда и/или функцию внешнего дыхания. Эти аппараты есть сейчас всего в 23 клиниках страны.

На Брянщине их будет три.

К слову, регион ожидает поставки 70 аппаратов ИВЛ. Также заключен договор с Минпромторгом России на поставку в область еще 20 аппаратов ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU