Брянская область получит два аппарата для лечения тяжелых случаев коронавируса
В ближайшее время Брянская область получит два аппарата, которые помогут лечить тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на своей страничке в социальных сетях.
Это аппараты ЭКМО, они позволят насыщать кровь кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. С помощью машины можно будет временно заместить сократительную функцию миокарда и/или функцию внешнего дыхания. Эти аппараты есть сейчас всего в 23 клиниках страны.
На Брянщине их будет три.
К слову, регион ожидает поставки 70 аппаратов ИВЛ. Также заключен договор с Минпромторгом России на поставку в область еще 20 аппаратов ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU