Заразившая жителей Сельцо сотрудница интерната была на службе в церкви "Пробуждение"

23 Апр 2020 2020-04-23T15:12:25+03:00

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Губернатор Брянской области рассказал подробности о вспышке коронавируса в Сельцо. Постояльцев местного дома-интерната заразила одна из сотрудниц.

Как заявил глава региона на брифинге, работница интерната является прихожанкой брянской церкви "Пробуждение". Женщина скрыла, что посещала службу в общине. Она также не сказала, что у нее поднялась температура, сообщает издание "Брянские новости".

Теперь Сельцо закрыли для приезжих. В городе ввели особый режим. Пускать сюда будут только местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU