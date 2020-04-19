Брянские школьники примут клятву юнармейца онлайн

19 Апр 2020 2020-04-19T08:04:57+03:00

В Юнармию уже вступили сотни брянских мальчишек и девчонок. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Интерактивную клятву юнармейца примут школьники из Брянской области, пожелавшие присоединиться ко всероссийскому движению. Пройдет это в Единый день Юнармии 27 апреля.

Вместе с брянскими ребятами клятву произнесут еще около 100 воспитанников юнармейских отрядов, подшефных общевойсковой армии Западного военного округа в 10 моногородах Центрального Черноземья.

- На территории воинских частей Воронежской, Белгородской, Курской, Смоленской, Брянской и Московской областей пройдет интерактивная онлайн - церемония по случаю приема в юнармейское движение школьников от 14 до 16 лет, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. - Каждый кандидат повторит слова клятвы по видео конференции. Символы отрядов – знаки, головные уборы и форменная одежда будут переданы воспитанникам при первом сборе.

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ИСТОЧНИК KP.RU