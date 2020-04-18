2020-04-18T08:22:53+03:00
Общество

Брянские школьники напишут ВПР осенью

Оценки за работы на перевод в следующий класс не повлияют
Елена РАКОВА
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В последнее время брянские школьники готовились к написанию ВПР дома.В последнее время брянские школьники готовились к написанию ВПР дома.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Брянские школьники с 4 по 8 классы напишут всероссийские проверочные работы в сентябре-октябре. Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки. Осенью, в начале нового учебного года, работы напишут школьники, которые перешли в 5-9-й классы.

Тесты ребята должны были писать в апреле и мае. Но из-за пандемии коронавируса в стране ввели режим самоизоляции, а школьников отправили на дистанционное обучение.

- Результаты проверочных работ не повлияют на перевод в следующий класс, - уточнили в ведомстве. - По ним учителя смогут понять, есть ли пробелы в знаниях учеников, и, будут дополнительно над ними работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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