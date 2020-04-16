В Брянской области приезжие из Москвы и Санкт-Петербурга должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию

16 Апр 2020 2020-04-16T15:20:26+03:00

В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировали больше 17 тысяч случаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Брянской области ввели режим 14-дневной самоизоляции для тех, кто прибывает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.

Все приезжие должны об этом рассказать своим родственникам и остаться дома. Такие рекомендации дали сотрудники оперштаба на заседании, которое прошло 15 апреля.

Напомним, в Москве на данный момент подтверждено 16 146 случаев заражения, в Московской области - 3054, в Санкт-Петербурге - 1083.

А в Брянской области тем временем зарегистрирован 201 случай COVID-19. Один пациент скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU