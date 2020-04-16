2020-04-16T15:20:26+03:00
Общество

В Брянской области приезжие из Москвы и Санкт-Петербурга должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию

О своем прибытии граждане должны предупредить родственников
Мария Дедкова
Поделиться:
В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировали больше 17 тысяч случаев.В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировали больше 17 тысяч случаев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Брянской области ввели режим 14-дневной самоизоляции для тех, кто прибывает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.

Все приезжие должны об этом рассказать своим родственникам и остаться дома. Такие рекомендации дали сотрудники оперштаба на заседании, которое прошло 15 апреля.

Напомним, в Москве на данный момент подтверждено 16 146 случаев заражения, в Московской области - 3054, в Санкт-Петербурге - 1083.

А в Брянской области тем временем зарегистрирован 201 случай COVID-19. Один пациент скончался.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР участвуют в акции «МЫВМЕСТЕЛДПР»
В Брянской области приезжие из Москвы и Санкт-Петербурга должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию
В Брянске на Пасху и Радоницу запретят парковаться около кладбищ
В Брянской области Радоница будет рабочим днем
Клиенты ВТБ на 20% увеличили переводы по картам на самоизоляции
В Брянской области расширили список чиновников, имеющих право штрафовать за нарушение самоизоляции
В Брянске устроят охоту на мотоциклистов
ВТБ продлевает срок аренды сейфовых ячеек до 6 мая
В Брянске запретили остановку на бульваре Гагарина
В Брянской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Подоходный налог может быть отменен
В Суземке под колеса ВАЗа попала велосипедистка
Брянцам старше 65 лет объяснили правила оплаты больничного на время коронавируса
ВТБ и Группа ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотеки
В Брянской области число заболевших коронавирусом достигло 201
В Брянске умер первый заразившийся коронавирусом
В Брянске продуктовые наборы получат больше 12 тысяч школьников
В лагеря и санатории отправится 58 тысяч брянских школьников