Фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" получил гран-при фестиваля "Дубль два"
Фильм брянского режиссера Ларисы Садиловой завоевал гран-при XI онлайн-кинофестиваля "Дубль Два". Об этом создатель картины "Однажды в Трубчевске" рассказала в социальных сетях.
В этом году аудитория фестиваля составила порядка 180 тысяч человек из 90 стран.
Лучшим в конкурсе полнометражных картин его признали члены жюри фестиваля - киновед Армен Медведев, продюсер Наталья Мокрицкая, режиссер Андрей Зайцев, журналист Ядвига Юферова, телекритик Ирина Петровская.
- Спасибо зрителям за внимание и интересные отклики-рецензии на сайте фестиваля! - написала Лариса Садилова на своей страничке.
СПРАВКА
"Дубль два" - ежегодный онлайн-кинофестиваль. Здесь есть обратная связь со зрителями, причем победители в некоторых номинациях определяются прямым голосованием публики.
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ИСТОЧНИК KP.RU