Фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" получил гран-при фестиваля "Дубль два"

16 Апр 2020 2020-04-16T08:33:02+03:00

Кадр из фильма "Однажды в Трубчевске"

Об этом режиссер рассказала на своей страничке в соцсетях

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Фильм брянского режиссера Ларисы Садиловой завоевал гран-при XI онлайн-кинофестиваля "Дубль Два". Об этом создатель картины "Однажды в Трубчевске" рассказала в социальных сетях.

В этом году аудитория фестиваля составила порядка 180 тысяч человек из 90 стран.

Лучшим в конкурсе полнометражных картин его признали члены жюри фестиваля - киновед Армен Медведев, продюсер Наталья Мокрицкая, режиссер Андрей Зайцев, журналист Ядвига Юферова, телекритик Ирина Петровская.

- Спасибо зрителям за внимание и интересные отклики-рецензии на сайте фестиваля! - написала Лариса Садилова на своей страничке.

СПРАВКА

"Дубль два" - ежегодный онлайн-кинофестиваль. Здесь есть обратная связь со зрителями, причем победители в некоторых номинациях определяются прямым голосованием публики.

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ИСТОЧНИК KP.RU