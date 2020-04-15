В Брянской области завели 17 уголовных дел на браконьеров
За три недели брянские полицейские возбудили 17 уголовных дел за браконьерство. Рейд проходил с 23 марта по 12 апреля, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Всего стражи порядка выявили больше 200 административных правонарушений и преступлений. В их числе - нарушения правил охоты и рыболовства, правил перевозки или использования оружия, продажа запрещенных орудий лова.
- Изъяли 37 единиц оружия, 690 патронов, 194 единицы незаконного орудия лова и 16 лодок. – рассказали в УМВД.
В полиции напомнили, что за незаконную охоту грозит лишение свободы до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU