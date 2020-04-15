В Брянске налоговая проверит Центральный рынок

15 Апр 2020 2020-04-15T08:15:41+03:00

По словам предпринимателей, они платят за аренду по 2,5 тысячи за квадратный метр

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В Брянске налоговая, руководство города и другие контролирующие структуры проверят Центральный рынок. Такое поручение им дал губернатор на совещании в областном правительстве.

По словам предпринимателей, они платят за аренду одного квадратного метра площади на рынке по 2,5 тысячи рублей. Получается, налоги с этой платы должны поступать в бюджет. Но глава региона в этом усомнился.

Александр Богомаз напомнил, что областное правительство приняло закон, по которому владельцы коммерческой недвижимости должны вполовину снизить платежи за аренду из-за коронавируса.

На днях предприниматели Центрального рынка записали видео, в котором очередной раз пожаловались на высокие платежи и тяжелые условия труда. После скандала руководство торгового комплекса снизило некоторые платежи на 76 процентов. А арендаторам продуктовых торговых мест – на 20 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU