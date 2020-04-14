Житель Брянска расстрелял двух знакомых в Калужской области

14 Апр 2020 2020-04-14T14:52:09+03:00

Изменить размер текста: A A

50-летний житель Брянска отправится под суд в Калужской области. Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух знакомых.

По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемый хотел решить вопрос денежного долга и встретился с двумя земляками. Во время разговора знакомые поссорились.

Тогда брянец взял из машины привезенное с собой охотничье ружье и три раза выстрелил в земляков. Те стали обороняться, выстрелив в злоумышленника из травматического оружия, после чего попытались убежать.

- Обвиняемый, желая убить потерпевших, произвел из охотничьего ружья прицельный выстрел в спину одного из них, причинив ему смертельное ранение, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Калужской области. - Однако свой преступный замысел на убийство второго потерпевшего не смог довести до конца - в ружье закончились патроны.

Теперь брянцу грозит до 20 лет колонии или вовсе пожизненный срок.

Суда обвиняемый ждет под стражей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU