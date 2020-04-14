2020-04-14T10:31:56+03:00
Общество

В Орловской области предложили временно отменить поезда в Брянск

Такие меры по борьбе с коронавирусом рассматривали в правительстве соседнего региона
Мария Дедкова
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Железнодорожное сообщение между Брянском и Орлом предложили закрыть. Такие меры рассматривают в правительстве соседнего региона. Жители Орловской области опасаются коронавируса.

- Рассматривается обращение АО «Центральная ППК» об отмене железнодорожного сообщения по направлению «Орел-Брянск» в связи с ситуацией в Брянском локомотивном депо, где более 85% личного состава находится на карантине, - говорят пресс-службе правительства соседнего региона.

К слову, с 11 апреля по выходным дням отменили электропоезда, курсирующие на участках Брянск Орловский – Орел и Брянск Орловский – Фаянсовая.

Напомним, в Брянской области на 14 апреля подтвердили 142 случая заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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