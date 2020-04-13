Заслуженному брянскому тренеру Юрию Шаменину исполнилось 75 лет
В Брянске поздравили с юбилеем заслуженного спортсмена и тренера Юрия Шаменина. В понедельник, 13 апреля, ему исполнилось 75 лет.
Юрий Николаевич родился в Нижнем Тагиле. В 1966 году окончил Смоленский институт физической культуры. Позже переехал в Брянск, где с 1969-го начал работать в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике. Сначала тренером, а с 2003-го до 2019-го руководил спортшколой.
На сегодняшний день Юрий Шаменин является членом Президиума Федерации гимнастики России, мастером спорта СССР, судьей международной категории и членом общественной палаты Брянской области, заслуженным работником физической культуры и спорт» и заслуженным тренером России.
- Среди воспитанниц Юрия Шаменина - мастер спорта СССР, абсолютная чемпионка РСФСР Галина Шишкина, заслуженный мастер спорта России Юлия Ложечко, восемь членов сборной команды РСФСР, призеры первенств России, - рассказали в горадминистрации. - За время тренерской деятельности он воспитал более тысячи юных гимнасток, подготовил сотни разрядников и кандидатов в мастера спорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU