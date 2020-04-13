В Брянске отремонтируют две "геройские" улицы

13 Апр 2020 2020-04-13T13:09:57+03:00

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В Брянске приведут в порядок две автодороги по проекту «Улица Победы». Он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит в 83 регионах страны, сообщили в региональном управлении автомобильных дорог

Специалисты отремонтируют улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны. В Брянске в проект вошли две дороги Бежицкого района - на улицах Молодой Гвардии и 50-й Армии.

- Их начнут ремонтировать на днях, - рассказали в управлении. - На сегодняшний день для участия в проекте заявлено более 320 объектов. В течение этого года их количество могут увеличить, в том числе, за счет экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур в регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU