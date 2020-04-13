В Стародубе установят памятник министру юстиции Российской империи Ивану Щегловитову

13 Апр 2020 2020-04-13T09:44:39+03:00

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В Стародубе с этом году установят памятник министру юстиции и последнему председателю Госсовета Российской империи Ивану Щегловитову. Проект старшеклассников из стародубской школы №3 победил в конкурсе инициативного бюджетирования. А идею установить памятник государственному деятелю подал прокурор Брянской области Александр Войтович, рассказал мэр Стародуба Дмитрий Винокуров в социальных сетях.

Иван Григорьевич Щегловитов родился в 1861 году в дворянской семье в селе Валуйцы Стародубского уезда Черниговской губернии. Сейчас это Почепский район Брянской области. В 20 лет он окончил Императорское училище правоведения в Петербурге. Его карьера складывалась успешно. В 1906 году его назначили министром юстиции и генерал-прокурором.

Иван Григорьевич оказался последним председателем Госсовета Российской империи. В феврале 1917 года его арестовали одним из первых. Какое-то время содержали в Петропавловской крепости. После Октябрьской революции перевели в Бутырскую тюрьму в Москве. И по приговору Верховного революционного трибунала Ивана Щегловитова расстреляли. Это случилось 5 сентября 1918 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU