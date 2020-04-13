2020-04-13T08:51:18+03:00
Общество

Брянцы до 1 июня не смогут пожениться или развестись

ЗАГСы области перешли на режим работы во время самоизоляции
Марина АНТОНОВА
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Вступить в брак можно будет после 1 июня.Вступить в брак можно будет после 1 июня.Фото: Андрей КАРА
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Жители Брянской области до 1 июня не смогут пожениться или развестись. С 1 апреля приостановили государственную регистрацию заключения и расторжения браков.

Заявление можно будет подать через портал госулуг. Но дату росписи выбрать после 1 июня. Те, кто должен был пожениться до этого времени, также могут перенести дату. Для этого можно написать электронное заявление или отправить обычное по почте.

В крайних случаях раписаться все-таки можно. Но на церемонии будут присутствовать только молодожены без гостей.

Зарегистрировать другие акты гражданского состояния и юридически значимых действий можно по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг, электронную почту или по телефону, сообщают в Управлении ЗАГС Брянской области. График приема граждан в ЗАГСах остался прежним. Посетителей только просят воздержаться от личного посещения отделов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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