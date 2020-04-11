В Клинцах сотрудники МЧС спасли из горящих домов четырех детей

11 Апр 2020 2020-04-11T09:50:34+03:00

Один из пожаров произошел в многоэтажке на улице Союзной. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Клинцах 10 апреля произошло сразу два серьезных пожара. В 21.50 оперативному дежурному поступило сообщение о возгорании на улице Союзной.

Оказалось, что здесь горит квартира в пятиэтажке. К счастью, в огне никто не пострадал.

Все потому, что с верхних этажей спасатели вызволили двух человек, из горящей квартиры спустили четверых. Среди них были дети 2,5 и 6 лет.

Несколькими часами ранее в Клинцах произошел еще один пожар, на котором также были спасены дети.

Возгорание произошло в многоэтажке на улице Восточной. Из подъезда эвакуировали 10 человек, спасены были двое детей 3 и 8 лет.

Все возгорания оперативно потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. В причинах пожаров предстоит разбираться экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU