В Клинцах сотрудники МЧС спасли из горящих домов четырех детей
В Клинцах 10 апреля произошло сразу два серьезных пожара. В 21.50 оперативному дежурному поступило сообщение о возгорании на улице Союзной.
Оказалось, что здесь горит квартира в пятиэтажке. К счастью, в огне никто не пострадал.
Все потому, что с верхних этажей спасатели вызволили двух человек, из горящей квартиры спустили четверых. Среди них были дети 2,5 и 6 лет.
Несколькими часами ранее в Клинцах произошел еще один пожар, на котором также были спасены дети.
Возгорание произошло в многоэтажке на улице Восточной. Из подъезда эвакуировали 10 человек, спасены были двое детей 3 и 8 лет.
Все возгорания оперативно потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. В причинах пожаров предстоит разбираться экспертам.
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ИСТОЧНИК KP.RU