Хирург из брянской больницы вызвался помогать больным с коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T18:27:51+03:00

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Брянский хирург вызвался безвозмездно помогать больным с коронавирусом. О благородном поступке рассказал бывший глава города, ныне главный врач городской больницы №2 Александр Хлиманков.

- Многие из нас работают без полноценных выходных и долгожданного отпуска. Но ещё тяжелее физической - нагрузка эмоциональная: стресс, всеобщая паника, страх за себя и близких, агрессия пациентов и так дале, - написал на своей страничке в соцсети Александр Анатольевич. - Я благодарю тех, кто несмотря ни на что продолжает работать, спасая жизни людей. В такие моменты особенно понимаешь, что герои живут среди нас. Хочу поделиться с вами примером поступка, достойного уважения, Анатолия Карамышева, заведующего хирургическим отделением поликлиники ГАУЗ «БГБ N2».

Хирург написал заявление главному врачу, в котором попросил командировать его на спецкурсы переподготовки, чтобы у него была возможность лечить заразившихся коронавирусом.

Анатолий Карамышев написал, что его цель - поберечь молодое поколение врачей, и работать он готов без дополнительной платы.

К слову, заявление подписано 6 апреля. В это время еще не было известно о доплатах, которые положены медикам борющимся с коронавирусом.

Анатолий Карамышев написал, что его цель - поберечь молодое поколение врачей. Фото: vk.com, Александр Хлиманов

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ИСТОЧНИК KP.RU