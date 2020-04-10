2020-04-10T17:26:39+03:00
Политика

Активисты БРО ЛДПР снабдили брянских производственников медицинскими масками

Волонтёры посетили Брянские предприятия
Мария Иванова
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За оказанную помощь генеральный директор БЭМЗ Фёдор Дмитрук выразил слова благодарности в адрес Бориса Пайкина и Сергея Антошина.За оказанную помощь генеральный директор БЭМЗ Фёдор Дмитрук выразил слова благодарности в адрес Бориса Пайкина и Сергея Антошина.
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По инициативе депутата Госдумы Бориса Пайкина и руководителя фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина стартовала акция по профилактике коронавируса.

На сегодняшний день большое количество людей выходят на работу. Чтобы обезопасить себя и окружающих,в целях профилактики жителям рекомендовано надевать маски.

В помощь Брянской области было закуплено 20 тысяч масок. В целях профилактики короновирусной инфекции,акция БРО ЛДПР стартовала 9 апреля .На этот раз, свои бесплатные медицинские маски получили ряд предприятий Брянской области. Брянские либерал-демократы посетили: ООО «Корина - траст», АО «БЭМЗ»,ООО МК «Визит», АО «Стройсервис», ООО «Деснянский пищекомбинат» и ОАО «БМК». Более 5000 масок было роздано всем рабочим.

За оказанную помощь генеральный директор БЭМЗ Фёдор Дмитрук выразил слова благодарности в адрес Бориса Пайкина и Сергея Антошина.

«На данный момент речь идет о производстве в Брянской области и сохранении рабочих мест на предприятиях. Очень важно беречь людей, если каждый будет соблюдать меры профилактики, риск заражения, особенно на производствах, где люди работают бок о бок, будет минимальным» - отмечает депутат Государственной Думы Борис Пайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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