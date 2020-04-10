В Брянске возобновилось строительство дороги по улице Советской

10 Апр 2020 2020-04-10T14:56:54+03:00

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В Брянске после недельного перерыва вновь началось строительство дороги по улице Советской.

Здесь уже сделали тротуар. Вдоль новой пешеходной дорожки продолжают рыть котлован для строительства разворотного кольца. На другом участке дороги эти работы уже завершили. Здесь электрики занимаются перекладкой коммуникаций.

На следующей неделе рабочие планируют установить первые троллейбусные опоры.

Занимаются строители прокладкой самой дороги. Сейчас продолжается устройство основания, чтобы на него уложить еще 600 метров выравнивающего слоя, после чего дорога будет готова для укладки верхнего слоя асфальта, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU