2020-04-10T14:56:54+03:00
Общество

В Брянске возобновилось строительство дороги по улице Советской

Работы ведут по нескольким направлениям
Мария Дедкова
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Вдоль новой пешеходной дорожки продолжают рыть котлован для строительства разворотного кольца.Вдоль новой пешеходной дорожки продолжают рыть котлован для строительства разворотного кольца.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске после недельного перерыва вновь началось строительство дороги по улице Советской.

Здесь уже сделали тротуар. Вдоль новой пешеходной дорожки продолжают рыть котлован для строительства разворотного кольца. На другом участке дороги эти работы уже завершили. Здесь электрики занимаются перекладкой коммуникаций.

На следующей неделе рабочие планируют установить первые троллейбусные опоры.

Занимаются строители прокладкой самой дороги. Сейчас продолжается устройство основания, чтобы на него уложить еще 600 метров выравнивающего слоя, после чего дорога будет готова для укладки верхнего слоя асфальта, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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