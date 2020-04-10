В Брянске из-за коронавируса закрылись поликлиники
В Брянске из-за коронавируса с 7 апреля закрываются для массового посещения поликлиники. Больных будут принимать только в экстренных и неотложных случаях. Необходимы исследование, УЗИ или ЭКГ, назначат только при неотложных состояниях.
Пациенты с хроническими заболеваниями получат рецепты на дом. Лекарства, например, инсулин для диабетиков, будут выдавать бесконтактно.
Всю информацию можно узнать по телефонам регистратур поликлиник. Они в этот период работают как "горячие линии".
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ИСТОЧНИК KP.RU