В Брянской области расширили список работающих на самоизоляции предприятий
Обновленный перечень опубликовали на сайте правительства
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В Брянской области решили расширить список предприятий, которые выйдут на работу в период самоизоляции. Такие изменение в свое распоряжение внес губернатор Александр Богомаз.
В обновленный перечень компаний, на которые не распространяется действие указа президента, вошли 64 организации.
Теперь на работу имеют право выйти шиномонтажные мастерские, частные охранные предприятия, нотариусы, похоронные конторы и продавцы семян. Всем им нужно только получить пропуск.
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ИСТОЧНИК KP.RU