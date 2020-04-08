2020-04-08T16:31:59+03:00
Общество

Брянца ждет штраф за фейк о коронавирусе

В конце марта 23-летний парень написал комментарий о пациенте
Мария Дедкова
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Парень признал свою вину и попросил прощения за свой необдуманный поступок.Парень признал свою вину и попросил прощения за свой необдуманный поступок.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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23-летний житель Брянска ждут штрафа за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

В конце марта парень прокомментировал пост в соцсетях, где рассказал о якобы находящемся в одной из больниц Брянска человека, зараженного новой коронавирусной инфекцией. Однако это оказалось неправдой.

- Несмотря на то, что автор комментария был зарегистрирован под вымышленным именем, его личность установили, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Им оказался 23-летний студент одного из брянских вузов. За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении молодого человека составлен административный материал.

Материалы дела отправили на рассмотрение в мировой суд. Теперь студенту грозит штраф до трехсот тысяч рублей.

Парень признал свою вину и попросил прощения за свой необдуманный поступок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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