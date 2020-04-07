В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Красноармейской
В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП на улице Красноармейской. Автоавария произошла около 23.30 15 марта, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, на перекрестке улицы Красноармейской и улицы Урицкого 22-летний водитель ВАЗа-21124 допустил столкновение с автобусом "Фиат Дукато".
В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка отечественной легковушки. Ее госпитализировали.
ВАЖНО
Свидетелей происшествия просят обратиться в полицию по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.
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ИСТОЧНИК KP.RU