В Брянске возобновилось строительство Литейного моста

7 Апр 2020 2020-04-07T16:28:26+03:00

Теперь рабочие приступили к возведению двух русловых опор. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске возобновили строительство Литейного моста. Это стало возможным после включения подрядной организации в перечень предприятий, на которые не распространяется указ президента. Строители вышли на работу после недельного отдыха, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

До этого они приступили к монтажу ригелей мостовых опор. Также были забетонированы шесть ростверков и пять стоек моста. Теперь рабочие приступили к возведению двух русловых опор. Они будут находиться в воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU