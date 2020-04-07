2020-04-07T15:38:57+03:00
Общество

В Брянске не планируют запрещать посещать кладбища на Пасху

Ответственность за здоровье горожан ляжет на них самих
Марина АНТОНОВА
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Радоница выпадает в этом году на 28 апреля.Радоница выпадает в этом году на 28 апреля.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске не планируют запрещать посещать кладбища на Пасху. Об этом говорили на заседании в областном правительстве. Православная Пасха в этом году выпадает на 19 апреля. Многие в этот праздник ходят почтить память родных на их могилы.

Но каждый брянец должен ответственно подойти к этому вопросу. И, в первую очередь, подумать о своем здоровье и здоровье окружающих.

Кстати, обычай ходить на кладбище на Пасху сохранился с советских времен. Тогда не отмечали Радоницу - родительский день, когда можно почтить память предков. Сейчас же на родители у многих брянцев официальный выходной. В этом году Радоница выпадает на 28 апреля - почти на конец всеобщей самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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